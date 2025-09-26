Villa Mercedes: detuvieron a una pareja con una niña y medio kilo de cocaína

Un operativo policial sorprendió durante la madrugada cuando un vehículo que circulaba a gran velocidad y en zigzag fue detenido en avenida Presidente Perón. En el interior del Chevrolet Onix gris, los oficiales hallaron a una niña y medio kilo de cocaína.

El rodado era conducido por un joven de 27 años, acompañado por una mujer de 23 años. Ambos fueron arrestados y quedaron a disposición del juez federal Juan Carlos Nacul.

La menor, cuya edad no trascendió, fue puesta bajo resguardo de la Comisaría de la Niñez de Villa Mercedes, que trabajó en la búsqueda de un tutor para garantizar su restitución.

La droga estaba dentro de una bolsa negra, ubicada en el asiento trasero, al alcance de la niña. Las autoridades investigan el destino del vehículo y el origen del estupefaciente.