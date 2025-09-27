Quedó detenida la pareja que escondía droga debajo de su hijo de 3 años

El Juzgado Federal de Villa Mercedes, a cargo del juez Juan Carlos Nacul, imputó a Pablo Ezequiel Sosa (27) y a Mariana Celeste Quiroga (23) por tráfico de estupefacientes. La pareja fue detenida este viernes durante un operativo policial, donde se descubrió que transportaban 418 gramos de cocaína ocultos bajo su hijo de tres años, que viajaba acostado en el asiento trasero.

El procedimiento se concretó cuando la Policía interceptó el vehículo —un Chevrolet Onix gris— que circulaba a alta velocidad y en zigzag. Al revisar el interior, los efectivos encontraron la droga escondida bajo el pequeño.

En la audiencia, el juez consideró “gravoso” el hecho de usar a un menor como forma de disimulo y remarcó la reincidencia del imputado, quien hace menos de dos meses había sido beneficiado con la suspensión de un proceso judicial por otra causa de narcotráfico.

Finalmente, el magistrado dispuso 90 días de prisión preventiva para Sosa en la cárcel, mientras que a Quiroga le otorgó arresto domiciliario en la casa de su madre, para garantizar el cuidado del niño.

Durante el operativo también se secuestraron tres celulares y el vehículo, y se autorizó la investigación de movimientos bancarios vinculados a los acusados. El menor quedó bajo resguardo de sus abuelos paternos.