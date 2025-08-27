Un joven de 22 años detenido por la agresión a Milei en Lomas de Zamora

La caravana presidencial encabezada por Javier Milei en Lomas de Zamora terminó en incidentes y con un detenido. La Policía Bonaerense aprehendió a dos hombres acusados de arrojar piedras contra la camioneta en la que viajaban el Presidente, su hermana Karina Milei y el diputado José Luis Espert.

Uno de los demorados fue liberado rápidamente, mientras que el otro, identificado como Thiago Florentín (22 años), continúa alojado en la Comisaría 1° de Lomas de Zamora. Según informaron, el joven es militante del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) Votamos Luchar y tiene domicilio en Alejandro Korn.

La agrupación piquetera reconoció su pertenencia y emitió un comunicado titulado: “¡Libertad a nuestro compañero Thiago ya!”, en el que justificó la protesta contra el acto oficial y exigió su liberación.

Desde el Gobierno, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, responsabilizó directamente al kirchnerismo por los hechos. “El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar”, expresó en X.