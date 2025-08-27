Graves incidentes en Lomas de Zamora: atacaron la caravana de Javier Milei

Un acto de campaña del presidente Javier Milei en Lomas de Zamora terminó en serios incidentes, cuando un grupo de personas arrojó piedras y objetos contra la camioneta que trasladaba al mandatario. La situación obligó a evacuar de urgencia a toda la comitiva presidencial.

Los disturbios ocurrieron en las inmediaciones de la Plaza Grigera, donde la caravana llegaba para encabezar un encuentro proselitista. En medio del caos, el diputado José Luis Espert, que acompañaba al jefe de Estado, se retiró de la zona a bordo de una motocicleta.

Acto marcado por la violencia y la polémica

Milei habló por primera vez de las denuncias de corrupción

La visita se desarrollaba en el marco de la campaña para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, en un distrito clave de la Tercera Sección Electoral. El clima político ya estaba cargado por la difusión de audios del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, quien denunció presuntos hechos de corrupción en el Gobierno.

Antes de la evacuación, Milei se refirió a esas acusaciones:

“Todo lo que dice es mentira. Lo vamos a llevar a la justicia y vamos a probar que mintió”.

El acto, que buscaba potenciar a los candidatos locales y polarizar con el kirchnerismo, terminó completamente eclipsado por los incidentes violentos.