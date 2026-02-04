Uber confirmó su desembarco en Villa Mercedes en el marco de su décimo aniversario

En el marco de su décimo aniversario, la empresa Uber anunció oficialmente su próximo lanzamiento en Villa Mercedes, lo que permitirá sumar una nueva opción de movilidad cómoda y confiable tanto para quienes viven en la ciudad como para quienes la visitan.

Además del servicio para usuarios, la llegada de la aplicación abrirá oportunidades para generar ganancias de manera independiente a todas las personas que se registren para conducir con la plataforma.

“Nos entusiasma seguir ampliando nuestra presencia en San Luis y acercar los beneficios de la tecnología a más personas. Con este anuncio, abrimos nuevas posibilidades para quienes quieran generar ganancias conduciendo con la app, al tiempo que los usuarios suman una alternativa de movilidad cómoda y segura”, explicó Eli Frías, Directora de Uber para Argentina, Paraguay y Uruguay.

Taxistas también podrán operar con Uber

Desde la compañía confirmaron que los taxistas podrán descargar la aplicación, registrarse y recibir solicitudes de viajes, accediendo a toda la tecnología de Uber: alta demanda, sistema de calificación de usuarios, herramientas de seguridad y cobertura de Galicia Seguros. En Argentina, más de 17.000 taxistas utilizan mensualmente la app para completar viajes.

Promoción económica para nuevos conductores

Todas las personas que se registren y comiencen a manejar con la app de Uber podrán participar de una promoción para generar ingresos adicionales. El beneficio alcanza hasta $150.000 extra para quienes completen 30 viajes en un mes con auto particular, taxi o remis, y hasta $100.000 adicionales en el caso de realizar los viajes en moto.

La información sobre requisitos y documentación puede consultarse en el sitio oficial habilitado por la empresa.

Viajes más seguros

Todos los viajes realizados a través de Uber cuentan con cobertura de Galicia Seguros por Accidentes Personales y Responsabilidad Civil, que se activa automáticamente desde que el conductor acepta el viaje hasta que el último pasajero desciende del vehículo.

Además, la plataforma incorpora múltiples funciones de seguridad, como el Centro de Seguridad, compartir el viaje en tiempo real, grabación de audio, verificación por PIN, RideCheck para detectar anomalías, botón 911 y soporte 24/7, entre otras herramientas.