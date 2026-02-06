El Municipio y el Concejo Deliberante trabajan en una legislación para que pueda funcionar Uber en la ciudad

El Municipio de Villa Mercedes, en conjunto con el Concejo Deliberante, avanza en la elaboración de un marco normativo destinado a regular el funcionamiento de Uber en la ciudad.

La iniciativa es impulsada por concejales del Frente Ahora San Luis, que trabajan de manera coordinada con el Ejecutivo municipal.

El objetivo principal de esta propuesta es establecer reglas claras que permitan garantizar la seguridad de los usuarios, ordenar la prestación del servicio e igualar oportunidades para todos los actores del sistema de transporte, contemplando tanto a los trabajadores del transporte tradicional como a quienes prestan servicios a través de la plataforma.

Desde ambas instituciones se destacó la importancia de acompañar los cambios tecnológicos y las nuevas modalidades de movilidad urbana, promoviendo una regulación moderna que priorice el interés de los vecinos y vecinas, la calidad del servicio y la equidad en las condiciones de trabajo.

En este sentido, se mantienen reuniones de trabajo y un análisis comparado de legislaciones vigentes en otras ciudades, que son tomadas como modelo para avanzar en una normativa consensuada, equilibrada y acorde a la realidad local.

El proyecto se encuentra actualmente en etapa de estudio y debate, y se prevé que en las próximas semanas continúe su tratamiento en el ámbito legislativo correspondiente.