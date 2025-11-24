Obras Sanitarias Mercedes refuerza controles por el uso del agua ante la ola de calor

Obras Sanitarias Mercedes emitió una advertencia ante la llegada de cuatro días consecutivos de temperaturas extremadamente altas, que comenzarán este lunes. En este contexto, el área de servicios informó que las plantas potabilizadoras y perforaciones trabajan a plena capacidad, por lo que solicitó a la comunidad extremar el cuidado del recurso.

Asimismo, se indicó que inspectores municipales recorren distintos sectores de la ciudad para detectar posibles casos de derroche y promover un uso responsable del agua. Las autoridades remarcaron que, ante el incremento del consumo por la ola de calor, es fundamental evitar prácticas que puedan afectar el suministro general.

El organismo apeló al compromiso ciudadano y pidió no realizar usos innecesarios del agua potable, reforzando la importancia de la conciencia colectiva en momentos de alta demanda.

