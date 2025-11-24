Alarma por arsénico en el agua: estudio detecta niveles elevados en siete provincias

Un informe reciente del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) encendió las alarmas al detectar altos niveles de arsénico en el agua en siete provincias argentinas. El relevamiento incluye a Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Tucumán y La Pampa, con mediciones que superan los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según el estudio, más de 350 muestras tomadas en distintas regiones del país exhibieron concentraciones preocupantes de este elemento, cuya presencia es natural y proviene de procesos geológicos vinculados a la formación de la Cordillera de los Andes. El denominado Mapa del Arsénico, que monitorea en tiempo real aguas superficiales y subterráneas, advierte que la problemática ya no es aislada y que podría afectar a más de cuatro millones de personas.

Riesgos sanitarios y zonas vulnerables

Los especialistas alertan que la exposición prolongada a este químico puede causar Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE), una afección que puede evolucionar hacia cáncer de pulmón, cáncer de laringe, fibrosis pulmonar y otros daños severos si no se trata a tiempo. El riesgo es mayor en comunidades que dependen de pozos domiciliarios o perforaciones particulares, donde los controles suelen ser escasos o inexistentes.

El ITBA clasificó las zonas en tres niveles:

Verde : menos de 10 ppb, consumo seguro.

Amarillo : entre 10 y 50 ppb, requiere precaución y estudios adicionales.

Rojo: más de 50 ppb, consumo desaconsejado.

En esta última categoría figuran múltiples localidades bonaerenses, entre ellas Tres Arroyos, Balcarce, Junín, Mar de Ajó, Lobos, Navarro, Cañuelas, Necochea, Mar del Plata, Pehuajó, Tandil, Azul, La Plata, San Nicolás, Arrecifes y Zárate, entre muchas otras.

La aclaración de AYSA

Frente a la difusión del informe, Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA) emitió un comunicado en el que aseguró que el agua distribuida en su área de concesión no presenta riesgos para la salud.

“La calidad del agua es uno de nuestros principales compromisos. Las concentraciones de arsénico están por debajo del valor regulado y el servicio es monitoreado minuto a minuto”, señalaron.

La empresa también recomendó no consumir agua proveniente de perforaciones particulares, ya que no están sometidas a los controles oficiales.

En Villa Mercedes: