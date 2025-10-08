Low Nation llega a La Pedrera con un fin de semana a pura adrenalina fierrera

En conferencia de prensa se presentó oficialmente “Low Nation”, la expo de autos premium que promete convertir el Parque La Pedrera en el epicentro de la adrenalina fierrera durante este fin de semana.

El evento se desarrollará sábado y domingo, con horarios de 12:00 a 00:00 el primer día y de 12:00 a 18:00 el segundo. Las entradas podrán adquirirse online o en taquilla, con valores de $21.200 por día o $32.200 por ambos días. Los menores de 10 años ingresan gratis y las personas con discapacidad podrán hacerlo presentando su CUD.

Según informaron los organizadores, más de 1.000 vehículos formarán parte de esta muestra, que incluirá drift, shows de demolición, zonas gastronómicas y espacio para niños. Además, habrá presencia internacional con competencias como Drift Race, Gymkhana y Drag Old School, donde se exhibirán modelos JDM, Skyline, Supra y Nissan 350z.

Entre las atracciones más esperadas se destacan el Crazy Drift, el Derby de Demolición y la presencia del mítico Bumblebee, el icónico personaje de Transformers.

La propuesta llega tras el éxito de “Nuclear No Limits” (2024) y busca redoblar la apuesta con una experiencia que combine deporte motor, cultura y turismo sostenible, en alianza con Conexión San Luis.

El viernes 10 de octubre, la previa del evento tendrá lugar en el Autódromo de Potrero de los Funes, con entrada libre y controlada, donde emprendedores, artesanos y food trucks locales podrán mostrar sus productos, promoviendo el consumo regional.

“Queremos que San Luis se posicione como capital del turismo motor. Este es un paso clave para consolidar el liderazgo de la provincia”, remarcaron desde la organización.

Low Nation se presenta como un evento cultural y turístico integral, que fusiona la pasión por los fierros con la innovación y el desarrollo económico regional, apostando a que San Luis acelere hacia un nuevo modelo de turismo experiencial.