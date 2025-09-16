Villa Mercedes se prepara para “Low Nation – Nacimos para esto” en La Pedrera

El próximo 11 y 12 de octubre, el Parque La Pedrera de Villa Mercedes será escenario de “LOW NATION – NACIMOS PARA ESTO”, un evento automovilístico de nivel internacional que promete cautivar tanto a los amantes de los motores como a toda la familia.

La propuesta llega tras el éxito de “Nuclear No Limits” en 2024 y busca redoblar la apuesta con un fin de semana cargado de adrenalina, innovación y entretenimiento. Según la organización, el objetivo es posicionar a San Luis como la capital regional del turismo motor, en alianza con Conexión San Luis.

El evento comenzará el viernes 10 de octubre en el Autódromo de Potrero de los Funes, con una jornada previa de ingreso libre y controlado. Allí habrá espacio para emprendedores, artesanos y food trucks, promoviendo el consumo local.

Las jornadas centrales se desarrollarán el sábado 11 (de 11:00 a 23:00) y el domingo 12 (de 10:00 a 18:00) en La Pedrera. Entre las atracciones destacadas se encuentran:

Drift Race Internacional y Gymkhana

Drag Old School con JDM, Skyline, Supras y Nissan 350z

La presencia de Bumblebee , ícono de Transformers

Zonas gastronómicas y un espacio Kids

Shows como el Crazy Drift y una inédita demostración de Derby de Demolición

“Queremos que San Luis se posicione como capital del turismo motor. Este es un paso clave para consolidar el liderazgo de la provincia”, aseguraron los organizadores.

LowNation se define como un evento cultural que integra pasión por los fierros, turismo sostenible y desarrollo económico regional.