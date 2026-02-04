La Municipalidad aclaró que el transporte de pasajeros está regulado por ordenanza vigente

La Municipalidad de Villa Mercedes informó que el transporte de pasajeros dentro del ejido urbano se encuentra expresamente regulado por una ordenanza municipal vigente, la cual establece que los únicos servicios habilitados para el transporte comercial de personas son los taxis y remises con habilitación municipal.

A través de un comunicado oficial, el Municipio aclaró que no reconoce ni autoriza otras modalidades de transporte de pasajeros, incluidas aquellas ofrecidas mediante aplicaciones digitales o plataformas tecnológicas, debido a que no cuentan con un marco normativo ni habilitación municipal.

Advierten sanciones para vehículos no habilitados. El Municipio reforzará los controles en el ejido urbano

En ese sentido, se advirtió que todo vehículo que preste transporte comercial de pasajeros sin la correspondiente habilitación incurre en una infracción al Código Municipal de Faltas, y será pasible de las sanciones previstas por la normativa vigente.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron además que continuarán realizándose controles con el objetivo de garantizar la seguridad de los vecinos y asegurar el cumplimiento de la legislación local.