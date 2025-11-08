Investigan una muerte dudosa en el barrio Feliciano Sarmiento

Efectivos policiales trabajan en una vivienda ubicada en la manzana O del barrio Feliciano Sarmiento, en Villa Mercedes, tras el hallazgo sin vida de un hombre de 59 años, domiciliado en el barrio Jardín del Sur.

La víctima fue identificada, pero oficialmente no dieron a conocer su nombre.

Según informaron fuentes oficiales, intervienen el Departamento de Homicidios y el fiscal de turno, en el marco de una investigación por muerte de carácter dudoso. La causa fue caratulada como “Averiguación Homicidio” y se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía N° 3, a cargo del Dr. José Olguín.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el fallecido no residía en el lugar del hecho, aunque mantenía vínculo con los moradores de la vivienda. En el marco de la investigación, dos personas fueron demoradas: un hombre de 34 años y una mujer de 37, quienes están siendo investigados para determinar su participación en el episodio.

La Policía Científica y peritos forenses trabajan en la escena para establecer las causas y circunstancias del deceso.

Actualización informacion 21:11 Hs

Confirmaron que la causa de muerte fue por un infarto y liberaron a los demorados

Luego de los exámenes forenses realizados, se determinó que la causa del fallecimiento del hombre hallado sin vida fue un infarto de miocardio, sin encontrarse otro tipo de lesión que pudiera haber provocado su muerte.

De acuerdo a la información médica, el hombre padecía insuficiencia cardíaca, condición que constaba en su historia clínica.

A raíz de estos resultados, la causa fue recaratulada como “Averiguación Muerte” y, en consecuencia, se dispuso la libertad de las dos personas que se encontraban demoradas en el marco de la investigación.