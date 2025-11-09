Investigación: La pelea vecinal que terminó con un hombre muerto en Villa Mercedes

Una pelea vecinal ocurrida en el barrio Feliciano Sarmiento de Villa Mercedes derivó en la muerte de un hombre de 59 años, en un episodio ocurrido durante la medianoche del viernes.

La hipótesis mas fuerte según fuentes policiales: Todo comenzó cerca de las 16:00 horas, cuando la víctima —que había realizado un trabajo de jardinería para un vecino— se presentó a cobrar el servicio. El propietario manifestó que no podía abonar en ese momento, lo que generó una discusión que fue subiendo de tono. Testigos indicaron que el hombre reaccionó con violencia, pateando objetos y amenazando al vecino, quien posteriormente radicó una denuncia por amenazas.

Horas más tarde, cerca de la medianoche, el mismo individuo regresó al domicilio en aparente estado de ebriedad, profiriendo insultos y provocaciones. En medio del altercado, empujó a la esposa del dueño de casa, quien, recién operado de una peritonitis, intervino para defenderla.

Durante el forcejeo, el vecino tomó el cabo de un hacha —solo el palo de madera— y golpeó al agresor en la cabeza. El impacto provocó que el hombre cayera al suelo y comenzara a convulsionar. Según el parte policial, el propio dueño de casa intentó asistirlo, llamó a una ambulancia y alertó a la policía.

Al llegar los servicios de emergencia, constataron que el hombre ya no tenía signos vitales y presentaba un golpe en la frente. El informe médico preliminar señaló que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio, y que la víctima tenía un marcapasos.

Por el momento, la causa fue caratulada como “muerte de carácter dudoso” y está a cargo de la Fiscalía N° 3, bajo la dirección del Dr. José Olguín, quien aguarda los resultados de la autopsia para determinar si corresponde recalificar el hecho.