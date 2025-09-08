Fuerzas Federales allanaron la cárcel de Pampa de las Salinas en plena madrugada

En horas de la madrugada, efectivos de la Policía Federal realizaron un allanamiento en el Complejo Carcelario N° 2 de Pampa de las Salinas, ubicado en el norte de San Luis, en el departamento Ayacucho.

El procedimiento comenzó alrededor de las 03:00 y finalizó cerca de las 07:50, sin que hasta el momento se haya difundido información oficial sobre los motivos de la medida.

Según trascendió, el operativo se centró en el Módulo 2, Pabellón B, sector en el que se encuentra detenido Jonathan Vogel, un interno con antecedentes por robos a mano armada, reiteradas fugas —incluyendo una dentro de un mueble— y condenado por el asesinato del comisario Máximo Sosa.

Cabe recordar que, en noviembre de 2024, Vogel junto a Silvio Gustavo Olguín fueron procesados por una causa de tráfico de drogas desde el interior del penal.

La participación de la Federal hace suponer que este nuevo operativo estaría vinculado a una investigación de la misma índole.