Allanamientos en San Luis y La Botija: Secuestraron droga por $66 millones y hay detenidos

En el marco de una investigación ordenada por el Juzgado Federal de San Luis, la Policía Federal junto a la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, el COAR y la Policía Científica concretaron una serie de allanamientos simultáneos en distintos barrios de la ciudad capital y en el Complejo Penitenciario de Pampa de las Salinas (La Botija).

El operativo permitió desbaratar centros de distribución de estupefacientes y resultó en la detención de cinco personas —dos hombres de 33 y 36 años y tres mujeres de 26, 27 y 28 años—, acusados de infracción a la Ley 23.737. Además, un interno de 31 años, ya alojado en el penal de La Botija, quedó sujeto a investigación.

Según precisaron fuentes judiciales, se incautaron 6.330 gramos de marihuana, equivalentes a 18.990 dosis, valuadas en $66 millones. También se secuestraron 14 gramos de cocaína, suficientes para 56 dosis, valuadas en $280.000.

📍 Detalles de los allanamientos