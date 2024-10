El sábado 19 de octubre, Laura Oviedo, de 19 años, y su madre, Valeria Mercau, viajaban en motocicleta por la Autopista de las Serranías Puntanas con destino a San Luis para celebrar el Día de la Madre. Sin embargo, el viaje se transformó en una pesadilla cuando, al detenerse a un costado para acomodar un bolso, un camión blanco que circulaba a gran velocidad las embistió. Laura, que se había bajado de la moto, sufrió un impacto fatal.

“Fue un segundo. Yo no me bajé de la moto, se bajó solo ella. Puso el bolso entre mis piernas y sentí un impacto. Cuando me doy vuelta de costado para verla, ya no la tenía a mi lado. Miré para adelante, vi que el camión la despidió y retomó la ruta”, relató Valeria Mercau.

La Búsqueda de Justicia

Luego del accidente, el conductor del camión no se detuvo y continuó su camino. Más adelante, cerca de la localidad de Fraga, dos jóvenes que auxiliaron a la madre de Laura lo vieron parado y le tomaron fotografías. Según relató Mercau, el conductor, al notar que lo fotografiaban, realizó una maniobra en U por la autopista y se dirigió de regreso hacia Villa Mercedes.

Fue en esa maniobra que el camión perdió una de sus chapas patente, la cual fue entregada a la Comisaría de Fraga por los mismos testigos. La Justicia finalmente ubicó al camionero y el rodado en una empresa de un pueblo en Córdoba. Sin embargo, hasta el momento, el conductor no ha sido detenido, y las pericias mecánicas siguen en curso.

Valeria Mercau se aferra al reclamo de justicia: “No queremos que esto quede impune, que quede así como si no pasara nada. Queremos que le caiga todo el peso de la ley al chofer, a la empresa, al que le tenga que caer. Sé que nada me va a devolver a mi hija, pero queremos que se haga justicia para que ella pueda descansar en paz”.

Una Despedida en Papagayos

La despedida de Laura fue profundamente dolorosa. La familia organizó el velorio en Papagayos, lugar de origen de la joven y al que siempre le gustaba regresar. La comunidad respondió con apoyo económico para cubrir los costos del velatorio, y el lunes por la tarde, amigos y familiares le dieron el último adiós.

Laura Oviedo: Sueños y Proyectos Interrumpidos

Laura, quien hubiera cumplido 20 años el próximo 4 de noviembre, tenía grandes planes para su vida. Tras culminar sus estudios secundarios en el Colegio N° 11 ‘Benito Juárez’, comenzó la carrera de Derecho en la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Sin embargo, tuvo que dejarla temporalmente para trabajar y ayudar a su familia. Entre sus sueños, destacaba su anhelo de tener un auto propio y su intención de viajar a España.

Era muy apegada a su familia, viajaba frecuentemente a San Luis para visitar a su tía y prima, y mantenía un contacto constante con su madre, quien reside en Tilisarao por motivos laborales. Laura compartía su vida con Arashi, su perrita, a la que llamaba “su hija”.

“Siempre andaba pintada, bien preparada, decíamos ‘antes muertas que sencillas’, siempre con sus cosas a la moda, siempre coqueta”, comentó su madre.

El dolor y la tristeza inundan a la familia de Laura Oviedo, mientras esperan que se aclaren los hechos y se haga justicia. Para Valeria Mercau y quienes la conocieron, Laura seguirá siendo recordada como una joven “contenta, feliz y con una sonrisa” en su rostro.