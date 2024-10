La investigación por la muerte de Laura Oviedo, atropellada por un camión mientras viajaba en moto por la autopista de las Serranías Puntanas, sigue en curso. Si bien el camionero ya fue identificado y el vehículo secuestrado, el fiscal a cargo, Maximiliano Bazla, aún no ha imputado al conductor, ya que faltan las pruebas que permitan determinar si no frenó por intentar escapar o porque no se dio cuenta del impacto.

El accidente ocurrió el pasado Día de la Madre, cuando Laura Oviedo, de solo 19 años, viajaba en una moto Zanella 150 junto a su madre. Según lo relatado por fuentes cercanas a la investigación, en un momento decidió detenerse en la banquina para acomodar unos bolsos que llevaban. Fue entonces cuando un camión pasó y embistió a Laura, mientras su madre, de 36 años, quedó ilesa.

Peritajes y cámaras de seguridad, claves en la investigación

El fiscal Bazla confirmó que está a la espera de los peritajes accidentales que se están realizando sobre el camión involucrado, los cuales podrían demorarse alrededor de una semana. Además, los investigadores están revisando las cámaras de seguridad de la autopista para identificar posibles testigos que hayan presenciado el siniestro.

Una de las dudas que debe resolver la investigación es si el camionero no se detuvo porque pensó que solo había golpeado un objeto y no a una persona, o si decidió no frenar pese a haber dado cuenta del impacto. “Pudo haber creído que fue solo un golpe y siguió de largo, o bien no quiso parar porque estaba oscuro”, señaló una fuente cercana al caso.

El camión fue localizado en Córdoba.

Gracias a las cámaras de seguridad y los lectores de patentes, los investigadores lograron ubicar al camión en una localidad del sur de Córdoba , en un predio perteneciente a la empresa de transporte para la que trabaja el conductor. Fue el propio dueño de la compañía quien, al ser informado sobre el hecho, se puso a disposición de la Fiscalía y entregó el vehículo.

La joven luchó por su vida, pero no resistió.

Tras ser atropellada, Laura Oviedo fue trasladada de urgencia al Policlínico Regional de Villa Mercedes , donde los médicos intentaron salvar su vida. Sin embargo, la joven falleció unas cinco horas después debido a la gravedad de sus heridas. Sus restos fueron despedidos en su localidad natal de Papagayos , en el noreste de San Luis, donde su familia le dio el último adiós.

El fiscal Bazla no avanzará con imputaciones hasta tener más elementos que clarifiquen la responsabilidad del camionero, ya que la principal incógnita es si el conductor sabía o no que había atropellado a la joven. Las pruebas en curso serán decisivas para aclarar este trágico accidente.