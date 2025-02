Alberto Rodríguez Saá, ex gobernador y actual presidente del Partido Justicialista, convocó un encuentro en el que resaltó la necesidad de unidad y organización para enfrentar los desafíos electorales y retomar la gobernación. Durante su intervención, el dirigente enfatizó que “la organización vence al tiempo” y propuso la creación de unidades básicas digitales para fortalecer la participación en las comunidades en línea del partido.

El encuentro, que contó con la presencia de un reducido grupo de ex funcionarios y jóvenes dirigentes, se destacó por la notoria ausencia de la militancia y de altos responsables institucionales. Entre los presentes se encontraban la diputada nacional Natalia Zabala Chacur, la ex candidata a vicegobernadora Eugenia Catalfamo, el concejal Andrés Russo y el ex intendente Sergio Tamayo, entre otros.

Previo al evento, se difundieron en redes sociales mensajes que llamaban a recordar a figuras del pasado, mientras que la sede del partido permanecía casi vacía, lo que evidenció un reclamo hacia la militancia. En su discurso, Rodríguez Saá criticó al presidente Javier Milei en el contexto de un escándalo vinculado a criptomonedas, advirtiendo sobre supuestas irregularidades y enfatizando que “no se puede estafar de esta manera”. Asimismo, dirigió fuertes críticas al jefe de Gobierno Claudio Poggi, responsabilizándolo de problemas en áreas como la obra pública, el estado de las autopistas, el plan TuBi y los salarios, argumentando que “duplicó la pobreza”.

El dirigente también citó datos del Indec sobre el incremento de la pobreza en San Luis, señalando que casi siete de cada diez niños vivían en hogares pobres, y concluyó su intervención instando a la dirigente Cristina Kirchner a “dar un paso al costado” para favorecer una renovación en el peronismo a nivel nacional.