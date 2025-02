Con fecha del 17 de Febrero, y recepcionada el 18, el Intendente de Villa Mercedes. Maximiliano Frontera, presentó su renuncia oficial al Partido Justicialista de San Luis.

Entre los motivos que presenta en la nota, plantea las “discrepancias en el manejo institucional del partido que son de público conocimiento”, y acusa a la conducción de proscribirlo.

En el pasado, Maxi Frontera había hecho pública su opinión de la falta de internas en el Partido Justicialista, y mostrado su interés por participar en ellas. Una comisión conformada por el círculo de hierro de Alberto Rodriguez Saá, se apresuro a tomar medidas, expulsando del partido a ocho diputados, y suspendiendo al intendente. Según allegados al intendente, la suspensión era una expulsión disfrazada, ya que las fechas por las que se lo alejaba, se encontraban justamente dentro de los plazos para presentar listas para una interna.

Alberto Rodríguez Saá, con Frontera suspendido y los diputados expulsados, hizo el llamamiento a internas “a padrón abierto”, siendo su lista la única en presentarse, y quedando así como Presidente del Partido Justicialista.

Con la renuncia de Maxi Frontera, se abre un nuevo panorama electoral, algo predecible, de cara a las próximas elecciones de Mayo donde se renuevan miembros del poder legislativo provincial y municipal, y el escenario político de San Luis tiene, posiblemente, una nueva figura provincial representativa de Villa Mercedes.

La renuncia completa:

Presidente del Concejo Provincial

Del PJ Distrito San Luis

Dr. Alberto Rodríguez Saá

PRESENTE

De mi mayor consideración:

Por la presente. en mi calidad de afiliado al Partido Justicialista Distrito SAN LUIS, hoy “suspendido”, me dirijo a Ud con el objeto de comunicar formalmente que he resuelto renunciar a la afiliación partidaria.

Esta decisión obedece a las profundas discrepancias que sostengo -De público conocimiento- con el manejo institucional del partido, la falta de respeto por los procedimientos establecidos en la Carta Orgánica y la vulneración de los principios fundamentales de la democracia interna.

En reiteradas oportunidades, se ha puesto en evidencia la ausencia de transparencia en los procesos iniciados el pasado año, mediante el cual apenas se supo públicamente de mi intención de participar de las Internas partidarias, se me aplicó una arbitraria sanción, cercenándome el derecho de defensa y PROSCRIBIÉNDOME de participar en la elección de Autoridades -que también denunciamos como inícuas y poco transparente- y que afecta mis derechos políticos.

Asimismo, considero que el accionar de los órganos partidarios ha generado una situación de indefensión y proscripción de la militancia alejándose de los valores históricos que dieron origen a nuestro movimiento y que deberían regir su accionar.

MI renuncia lo es frente al Partido Justicialista distrito San Luis que Ud. preside, mas no frente al Movimiento, cuya doctrina y enseñanzas las llevo en mi ser, con la convicción que algún día podremos reorganizamos y volver para ser mejores, y así, darle al Pueblo lo que es del Pueblo amor felicidad y justicia, dejando de lado las mezquindades e intereses personales.

Por las razones que he manifestado. y atento haber caído en abstracto los procedimientos partidarios en donde se ventila mi suspensión y expulsión vengo a desistir de todos ellos en virtud de que han devenido en abstracto.

MAXIMILIANO GERMÁN FRONTERA

DNI 27.074.512