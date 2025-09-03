YPF: la Justicia de EE.UU. endurece sus exigencias a la Argentina

La jueza Loretta Preska, del tribunal de Nueva York, volvió a fallar en contra de la República Argentina en la causa por la expropiación de YPF en 2012. Esta vez, ordenó que el Gobierno presente un listado completo de todos sus activos en el extranjero, incluso aquellos considerados estratégicos para la defensa nacional.

La magistrada ya había reclamado información sobre bienes argentinos fuera del país, pero la defensa se negó a entregar un inventario total, solicitando diferenciar entre activos comerciales y estratégicos. Ahora, Preska dispuso lo contrario: recibir el listado completo y luego definir qué puede ser embargado.

La Argentina mantiene dos apelaciones pendientes en este proceso: una contra el fallo que la obliga a pagar USD 16.100 millones a los fondos Burford y Eton Park, y otra para frenar la entrega del 51% de las acciones de YPF.

Mientras tanto, Preska ordenó que se entreguen comunicaciones y chats de ministros de Economía relacionados con la causa. Las audiencias orales clave se llevarán adelante en los próximos meses, con una instancia decisiva prevista después de las elecciones legislativas de octubre.

Desde la Procuración del Tesoro calificaron la decisión como “equivocada” y aseguraron que se están evaluando nuevas estrategias de impugnación.