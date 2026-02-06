YPF inició el proceso para vender Metrogas y apunta a recaudar cerca de US$600 millones

La petrolera estatal YPF inició formalmente el proceso para vender su participación accionaria en Metrogas, la principal distribuidora de gas natural del país. La operación apunta a recaudar cerca de US$600 millones, recursos que la compañía prevé destinar al desarrollo de Vaca Muerta.

Según trascendió, YPF autorizó al banco de inversión Citigroup a iniciar la búsqueda de potenciales compradores para desprenderse del 70% de las acciones que posee en Metrogas. Desde la petrolera explicaron que la salida de la distribuidora responde a una obligación regulatoria, y advirtieron que se trata de un proceso complejo y de largo plazo, condicionado por la extensión de la concesión.

Actualmente, YPF controla el 100% de las acciones Clase A de Metrogas (51% del capital social) y el 38,7% de las acciones Clase B (equivalentes al 19% del capital), alcanzando casi el 70% del paquete accionario. El resto se distribuye entre Integra Gas Distribution (9%), ANSES (8%) y acciones que cotizan en la Bolsa local.

Una empresa fortalecida tras la revisión tarifaria

Metrogas exhibe hoy una posición financiera más robusta que en años anteriores. La Revisión Tarifaria Integral 2025–2030 permitió restablecer el equilibrio económico y financiero, tras un prolongado atraso tarifario y episodios de volatilidad cambiaria.

En ese contexto, la finalización del proceso tarifario y la extensión de las licencias fueron condiciones clave señaladas por la conducción de YPF para mejorar el atractivo de la empresa ante una eventual venta. En la actualidad, la distribuidora registra ingresos anuales superiores a US$800 millones, un EBITDA cercano a US$150 millones, más de 2,4 millones de usuarios en el AMBA y 1.100 empleados. Concentra casi el 20% del segmento residencial de gas natural y su valor de mercado ronda los US$1.100 millones.

La concesión, el punto decisivo

El factor determinante para cerrar la operación es la extensión de la concesión de Metrogas. A partir de la Ley Bases, las licenciatarias quedaron habilitadas a solicitar prórrogas de hasta 20 años. En este caso, se busca extender la licencia hasta 2047, dado que la actual vence en diciembre de 2027, aunque el trámite aún requiere aprobación de la Procuración del Tesoro.

La evolución del proceso es seguida de cerca por el sector energético, ya que la Ley del Gas (24.076) limita la posibilidad de que productoras controlen distribuidoras. Cuando YPF tomó el control de Gas Argentino (GASA) en 2012 —firma controlante de Metrogas— obtuvo una autorización excepcional y transitoria del regulador.

El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) deberá emitir la recomendación al Poder Ejecutivo sobre la extensión de licencias de Metrogas, Litoral Gas y Camuzzi Gas Pampeana. Una vez elevado el dictamen, el Gobierno contará con 120 días para aprobar o rechazar los pedidos.

En 2024, el presidente de YPF ya había anticipado su postura: “Venderemos la participación y destinaremos los fondos a Vaca Muerta”, sostuvo, al señalar que el contexto macroeconómico actual mejora las condiciones para concretar la operación.