El Gobierno restableció el “Día del Niño” y dejó atrás la denominación “Día de las Infancias”

El presidente Javier Milei firmó el decreto que fija la fecha para el tercer domingo de agosto. La medida fue celebrada por la Cámara del Juguete pero generó críticas por considerarse un retroceso en inclusión.

El cambio quedó oficializado en el Boletín Oficial

Con el decreto 562/2025, el Ejecutivo definió la vuelta al término tradicional. Desde distintos sectores advierten que se pierde la perspectiva de diversidad que había motivado la denominación anterior.

Decreto Día del Niño

Según el Ejecutivo, la decisión busca unificar criterios y poner en valor una tradición “arraigada en nuestro país”, aunque desde distintos sectores sociales advierten que el cambio implica una marcha atrás en términos de inclusión y diversidad. La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), en cambio, celebró la medida como una forma de evitar confusiones institucionales y “brindar claridad” para familias y comercios.

¿Por qué se celebra el Día del Niño?

La celebración del Día del Niño tiene una raíz internacional. En 1954, la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó establecer una jornada especial para fomentar la fraternidad entre niños y niñas del mundo, y promover su bienestar mediante actividades recreativas, culturales y sociales.

El objetivo central es recordar que la infancia es la etapa más vulnerable de la vida y que los niños merecen derechos fundamentales como el acceso a la salud, la educación, la protección y un entorno seguro para desarrollarse, independientemente del país en el que vivan.

En la Argentina, esos principios están garantizados por la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la ONU en 1989 y ratificada por el Congreso nacional en 1990, a través de la Ley 23.849. La Convención tiene jerarquía constitucional, lo que obliga a todos los poderes del Estado a promover y proteger los derechos de la niñez.

En esa línea, el decreto firmado por Milei argumenta que la celebración “promueve la concientización sobre los derechos de los niños, incentiva su entretenimiento y pone el foco en la importancia de su rol en la sociedad argentina”.

Aunque cada país fija su propia fecha para celebrar esta jornada, la ONU estableció el 20 de noviembre como el Día Universal del Niño, en conmemoración de la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño (1959) y de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989).