Vuelco en plena tormenta: un utilitario del Servicio Penitenciario chocó contra una columna

Durante la intensa tormenta de este jueves por la noche, un vehículo utilitario del Servicio Penitenciario de San Luis protagonizó un violento vuelco y choque contra una columna de alumbrado en la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura del barrio 500 Viviendas Sur.

El siniestro ocurrió cerca de las 19:10, cuando la unidad marca Iveco, que trasladaba efectivos penitenciarios e internos, perdió el control debido a la fuerte lluvia, el granizo y las ráfagas de viento. El rodado se despistó, cruzó el cantero central y terminó volcado con las ruedas hacia arriba, impactando con violencia contra una columna metálica.

Según fuentes del Ministerio de Seguridad, todos los ocupantes resultaron heridos, aunque las lesiones serían de carácter leve. Dos efectivos fueron despedidos del vehículo durante el vuelco, mientras que un interno quedó atrapado y fue rescatado por los bomberos, con apoyo del personal médico del Sempro. Todos fueron asistidos y derivados al Hospital Central Ramón Carrillo para su atención.

🚗 Otro accidente bajo la lluvia

Minutos después, en la zona del Puente Favaloro, se registró otro siniestro vial cuando dos autos colisionaron en una colectora de acceso. Uno de los vehículos terminó volcado y el otro sufrió importantes daños en la parte frontal.

Las autoridades insistieron en la precaución al conducir bajo condiciones climáticas adversas, especialmente ante tormentas con visibilidad reducida y calzada resbaladiza.