Vuelco en la Ruta 147: el conductor salió ileso tras un accidente nocturno

Durante la madrugada de este viernes 10 de octubre, personal del Departamento de Seguridad Vial Uno intervino en un accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Nacional 147, a la altura del kilómetro 826, cerca de la rotonda con Pescadores.

El hecho fue reportado a las 3:24 horas por la Oficina de Covial, que alertó sobre el vuelco de un camión y solicitó el corte preventivo del tránsito en la intersección de ambas rutas.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que un camión Chevrolet modelo 16-220, dominio DNH 104, de color blanco, había volcado sobre la carpeta asfáltica, mientras que el acoplado, marca Hermann y de color rojo, quedó detenido sobre la banquina. El vehículo se desplazaba en sentido este-oeste.

En el sitio también trabajó personal de la Comisaría de San Gerónimo, quienes informaron que el conductor, un hombre mayor de edad, fue asistido por una ambulancia sin presentar lesiones. La prueba de alcoholemia arrojó resultado negativo (0,00 g/l).

Otro móvil policial colaboró en el ordenamiento del tránsito, mientras una grúa efectuó las tareas de remoción y despeje total de la calzada, permitiendo restablecer la circulación con normalidad.