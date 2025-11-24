Vuelco en la autopista: una mujer y un menor fueron derivados al Policlínico Regional

Personal policial de la Comisaría Seccional Nº 49 de Fraga intervino este domingo 23 por la tarde en un accidente ocurrido en el kilómetro 720 de la Autopista Serranías Puntanas, donde un vehículo que viajaba desde Villa Mercedes hacia San Luis terminó volcando.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que un Chevrolet Corsa había quedado volcado sobre su techo, con daños visibles en el techo y las puertas. En el vehículo se trasladaban una mujer de 47 años, un menor de 6, y un hombre de 41, quien manejaba el rodado.

Personal de salud asistió a los ocupantes y dispuso el traslado de la mujer y del menor al Policlínico Regional para una atención médica más completa. El conductor fue evaluado en el lugar y se le practicó el test de alcoholemia, que resultó negativo.