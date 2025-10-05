Vuelco en la Autopista: un joven sufrió fracturas en un accidente cerca de Villa Salles

Un joven de 26 años, oriundo de San Luis capital, sufrió una fractura de costilla luego de volcar con su automóvil este domingo 5 de octubre por la mañana, en el kilómetro 664 de la Autopista de las Serranías Puntanas, cerca del empalme con la ruta provincial 11, acceso a Villa Salles.

Según informaron desde la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial, el joven se desplazaba de oeste a este en un Volkswagen Gol cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control del vehículo y terminó sobre el cantero central de la autopista.

Fue asistido por personal médico del Hospital de Justo Daract y posteriormente trasladado en ambulancia a dicho centro de salud.

En el lugar trabajaron agentes de la Policía Caminera, la Comisaría Distrito 18° de Justo Daract y personal del Ente Control de Rutas.