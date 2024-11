En una entrevista con Noticias Argentinas, el senador puntano y presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala (San Luis), dejó clara su intención de seguir en el cargo hasta el periodo ordinario de 2025. “Mientras esté acá voy a intentar ostentar el más alto cargo”, aseguró el legislador. El referente de La Libertad Avanza (LLA) anticipó la posibilidad de una competencia electoral con el PRO en algunos distritos y destacó el papel de Karina Milei y Victoria Villarruel en el partido.

Tensiones y estrategias para 2025

En cuanto al futuro de LLA en el Congreso, Abdala remarcó que el objetivo es alcanzar una mayoría parlamentaria. En ese sentido, no descarta alianzas con el PRO en distritos estratégicos. “En algunos lugares, lo más fácil es confluir, pero habrá distritos donde no es conveniente eso, y sí competir en las urnas”, comentó el senador en referencia a las relaciones con el espacio liderado por el ex presidente Mauricio Macri.

Respecto a la figura de Karina Milei, hermana de Javier Milei y secretaria general de la Presidencia, Abdala fue enfático: “A mí me gusta medir a la gente por sus resultados, y todo lo que hizo hasta ahora es un éxito: transformó en Presidente de la Nación”, sostuvo.

Visión sobre la convivencia con el PRO

Consultado sobre la dinámica entre LLA y el PRO, Abdala afirmó que se siente satisfecho con la colaboración y respaldo de su partido hacia el gobierno de Javier Milei. “No hay lugar para tibios en este país: o estás con el kirchnerismo o estás con la transformación”, expresó, reafirmando que ambos espacios deben evitar fricciones y preservar el diálogo. Además, sugirió la necesidad de una coalición amplia que sostenga un “Pacto de la Mayo” con el objetivo de asegurar la mayoría en el Congreso y defender las ideas de la libertad.

Karina Milei, “la mujer más importante” de LLA

Al referirse a la posible candidatura de Karina Milei, Abdala fue contundente: “El Presidente ya la describió de manera categórica: es el jefe”. Para el senador, la figura de Milei representa un liderazgo firme dentro del partido, aunque agregó que cualquier decisión sobre su candidatura será una cuestión “personalísima”.

Balance de LLA y el liderazgo de Victoria Villarruel

Frente a las dudas sobre el funcionamiento del bloque de LLA, Abdala reconoció que, aunque el grupo ha enfrentado diferencias, el objetivo común es apoyar las “ideas de la libertad”. Mencionó la reciente salida de un miembro, aunque afirmó que los integrantes restantes mantienen una dirección unificada bajo la figura de Javier Milei.

Por otro lado, el senador valoró a la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien describió como “inteligente, patriota, con valores claros”. Abdala destacó su desempeño en temas de defensa y seguridad, asegurando que su gestión es una extensión de sus promesas de campaña.

Diferencias en el gabinete y críticas al busto de Isabel Perón

Sobre la percepción de Villarruel como una líder con poder acotado por el Ejecutivo, Abdala restó importancia a estos comentarios, afirmando que Argentina sigue siendo un país presidencialista y que las diferencias entre líderes son naturales en cualquier espacio político. También defendió la decisión de Villarruel de colocar un busto de María Estela Martínez de Perón, aunque aclaró su propia postura: “Respeto la decisión de ella, pero creo que Isabel Perón fue un desastre como presidenta”.

Revalidar la presidencia provisional, pero sin apuro

Para cerrar, Abdala expresó su deseo de continuar en su rol actual, aunque destacó que su continuidad depende de una decisión del pleno del Senado. “Mientras esté acá voy a intentar ostentar el más alto cargo”, concluyó el senador, asegurando que el trabajo siempre está enfocado hacia el futuro, aunque “todo lo público es prestado”.