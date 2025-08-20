Volvieron a detener a un joven por una causa de robo en Villa Mercedes

Este martes 19 de agosto, la Policía de Villa Mercedes llevó adelante un procedimiento en el que detuvo a un joven de 22 años, acusado en una causa por “robos calificados reiterados”, con intervención de la Fiscalía de Instrucción N° 2, a cargo del Dr. Leandro Estrada.

La aprehensión se realizó en un domicilio de calle Sargento Baigorria al 600 y está vinculada a dos hechos delictivos registrados días atrás.

🔹 El primer robo ocurrió el 7 de agosto por la noche, cuando dos sujetos en una motocicleta negra tipo enduro abordaron a una mujer en la esquina de Las Heras y Riobamba. Tras amenazarla con un arma de fuego, le sustrajeron el bolso con su celular y efectuaron disparos intimidatorios antes de escapar.

🔹 El segundo hecho tuvo lugar el 10 de agosto por la mañana, en una despensa de calle Marconi al 800. Un delincuente armado ingresó al local, amenazó a la empleada y se llevó dinero en efectivo, fugándose luego en una moto tipo cross conducida por un cómplice.

El pasado 13 de agosto, en el marco de esta investigación, se realizaron once allanamientos en distintos puntos de la ciudad. Allí se secuestraron un arma de fuego, prendas utilizadas durante los asaltos, la motocicleta en la que se movilizaban los implicados y otros elementos reconocidos por las víctimas. En esa oportunidad habían sido demorados el joven ahora detenido y otro sujeto de 26 años, quienes luego recuperaron la libertad.

Con el nuevo procedimiento de este martes, el joven de 22 años quedó detenido y a disposición de la Justicia. El operativo contó con apoyo del Grupo COAR Charly y la División DRIM de la Unidad Regional de Orden Público N° 2.

