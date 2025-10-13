Volvían del Servicio Penitenciario y se pelearon en el colectivo: una joven herida

Una mujer de 22 años resultó herida la noche del domingo 12 de octubre, tras una pelea a bordo de un colectivo de la empresa Master SRL que regresaba del Complejo Penitenciario N°2 hacia la ciudad de San Luis.

El hecho ocurrió sobre la Ruta 146, cuando la unidad se encontraba a la altura de Villa de la Quebrada. Efectivos de la Comisaría Distrito 44 fueron alertados por una pelea entre dos pasajeras. Al interceptar el vehículo, tres mujeres descendieron del mismo; una de ellas presentaba una lesión cortante en el brazo izquierdo.

Según el relato de la víctima, la agresora —una mujer de 28 años— la habría atacado con un elemento punzante tras una discusión por los asientos del transporte. La detenida declaró que ambas mantenían conflictos previos, lo que derivó en la confrontación.

La herida fue trasladada en ambulancia al Hospital de La Punta, mientras que la agresora fue demorada y alojada en la dependencia policial. En el lugar trabajó también Policía Científica y personal de la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (C.A.N.A.F.), ya que la mujer detenida viajaba con sus cuatro hijos menores, de entre 2 y 8 años, quienes quedaron al resguardo de una tía.

La causa fue caratulada como “Averiguación de lesiones” y continúa bajo investigación.