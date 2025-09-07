Volcó una camioneta en Villa Mercedes: el conductor dio positivo en alcoholemia

Este domingo 7 de septiembre, cerca de las 9:00 de la mañana, se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Villa Mercedes.

Según informaron desde la Comisaría Seccional 11°, un hombre de 29 años, que manejaba una camioneta Chevrolet S-10, perdió el control del vehículo cuando circulaba por Colectora Norte, a la altura del kilómetro 696 (pasando la rotonda de la Autopista 55).

El rodado impactó contra un poste de iluminación y terminó volcado sobre sus cuatro ruedas, a un costado de la colectora. El conductor viajaba acompañado por un joven de 24 años y una joven de 21, todos con domicilio en la provincia de Córdoba.

Tras el siniestro, personal del Sempro asistió a los tres ocupantes. El conductor debió ser trasladado en ambulancia al Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” para recibir atención médica de mayor complejidad.

Al realizarle el alcotest, el resultado arrojó 1,59 gr/lts de alcohol en sangre, confirmando un resultado positivo.