Volcó un camión que transportaba papas: no hubo heridos

Un camión Iveco volcó su carga este jueves por la tarde en la rotonda de la Autopista 55 y avenida Circunvalación, en Villa Mercedes, sin dejar personas heridas.

De acuerdo con información de la Comisaría Seccional 11°, el siniestro ocurrió alrededor de las 16:30, cuando el acoplado del transporte, cargado con bolsas de papas, se desestabilizó y volcó sobre el cantero central.

El vehículo era manejado por un conductor de 32 años, oriundo de Chivilcoy (Buenos Aires), quien viajaba desde Córdoba hacia su provincia. El chofer señaló que perdió el control del acoplado tras “morder la banquina”. Resultó ileso y rechazó atención médica.

En el lugar trabajó personal de Accidentología Vial, que realizó el test de alcoholemia, el cual arrojó 0,00 g/l. Más tarde, una grúa del Ente Control de Rutas retiró el acoplado y liberó la calzada. Los policías permanecieron en el sitio hasta el trasbordo de la mercadería a otro vehículo enviado desde Villa Mercedes