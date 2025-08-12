La Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial informó que en la madrugada de este martes 12 de agosto, cerca de las 3:30, se registró un accidente en el kilómetro 748 de la Autopista de las Serranías Puntanas.

Por motivos que aún se investigan, un camión Iveco 170e22 con carga de carne vacuna volcó mientras circulaba de Río Cuarto hacia San Luis. El vehículo era conducido por un hombre de 36 años, acompañado por otro de 48, ambos domiciliados en la provincia de Córdoba.

El siniestro dejó a los dos ocupantes con heridas. Fueron asistidos inicialmente por personal médico de Fraga y, debido a la gravedad, trasladados en ambulancia al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” en la ciudad de San Luis para recibir atención más compleja.