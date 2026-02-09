Viviendas Sociales: el 36% de los sorteados del plan ‘Tenemos Futuro’ presenta inconsistencias

El Programa de Viviendas ‘Tenemos Futuro’ dará inicio el 18 de febrero a la instancia de relevamiento presencial de datos correspondientes a los primeros 1.200 beneficiarios sorteados, con el objetivo de verificar la información declarada y avanzar en el proceso de adjudicación.

Personal del Gobierno de la provincia, debidamente identificado con credencial y pechera oficial, recorrerá los domicilios declarados para constatar la documentación respaldatoria presentada en la declaración jurada inicial, como DNI del grupo familiar, actas de nacimiento y, en el caso de autoconstrucción asistida, informes catastrales del terreno.

La información fue brindada en conferencia de prensa por el ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini, y el secretario de Política Habitacional, Hugo Rossi, quienes realizaron un balance de la primera etapa de validación, que incluyó el cruce de datos con múltiples organismos oficiales.

Cruce de datos y detección de inconsistencias

Un 36% de los sorteados presentó observaciones en la declaración jurada

Rossi explicó que el análisis preliminar se realizó mediante el entrecruzamiento de información de Catastro, Registro de la Propiedad Inmueble, Rentas, RENAPER, Registro Civil, Sistema Educativo, Sistema de Salud, Sistema de Vacunación y otros organismos provinciales, detectando inconsistencias en 445 inscriptos, lo que representa el 36% del total.

Las principales observaciones están vinculadas a la residencia mínima de 10 años en San Luis, la posible titularidad de propiedades o beneficios habitacionales y errores en la declaración del grupo familiar. En este último punto, más del 20% presentó inconsistencias, como la duplicación de hijos en distintos grupos familiares.

Desde el Ejecutivo aclararon que estas situaciones no implican una exclusión automática. Los inscriptos observados recibirán un mensaje oficial para ingresar a la Ventanilla Única, donde se les informará el detalle de la inconsistencia y podrán realizar su descargo con documentación respaldatoria.

Relevamientos presenciales y documentación requerida

Los operativos se extenderán hasta el viernes 6 de marzo. Previamente, todos los sorteados recibirán un SMS oficial con instrucciones sobre qué documentación preparar, entre ellas:

DNI de todos los integrantes del grupo familiar

Partidas de nacimiento

Acta de matrimonio o unión convivencial , según corresponda

Certificados de escolaridad, trabajo o libreta de salud para acreditar los 10 años de residencia en la provincia

Comprobantes de ingresos , en el caso de quienes se postularon a vivienda

Documentación del terreno, para quienes optaron por autoconstrucción asistida

Bertolini remarcó que ser sorteado no implica una adjudicación automática, sino el inicio de un proceso de validación exhaustivo, destinado a garantizar transparencia y equidad. “Las viviendas y los créditos en materiales llegarán únicamente a quienes cumplan con todos los requisitos establecidos por la ley”, subrayó.

Control de viviendas deshabitadas y mora en cuotas

Además, el Ministerio informó que se inició la revisión de viviendas entregadas durante 2025 que aún no fueron habitadas, instando a los adjudicatarios a ocuparlas. También se intensificaron los controles de mora, recordando que cinco cuotas impagas consecutivas o la no ocupación de la vivienda constituyen causales de desadjudicación, conforme a la legislación vigente.