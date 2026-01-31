Violenta riña con disparos en la plaza Pedernera: nueve personas demoradas

Una pelea entre dos grupos de personas derivó en una violenta riña con detonaciones de arma de fuego durante la madrugada de este sábado en la plaza Pedernera, ubicada en la intersección de León Guillet y Lavalle, en pleno centro de Villa Mercedes y frente a la Comisaría N°8.

Según informó la Policía, el hecho se registró alrededor de la 1:00, cuando efectivos tomaron conocimiento de un enfrentamiento entre ambos bandos, integrados por hombres y mujeres mayores de edad, quienes mantenían una disputa de vieja data. Al llegar al lugar, el personal policial procedió a separar a los involucrados para cesar la pelea y posteriormente los demoró preventivamente.

En total, nueve personas fueron demoradas —seis hombres y tres mujeres—. De acuerdo con las primeras averiguaciones, el conflicto se habría iniciado cuando ambos grupos se cruzaron y una mujer increpó a un hombre del otro bando, lo que desencadenó la riña. Durante el operativo, se solicitó la presencia del SEMPRO para asistir a personas con lesiones producto de los golpes, aunque ninguna requirió traslado a un centro de salud.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró un arma de fuego tipo revólver calibre .22 corto, marca Bagual, con cinco vainas servidas percutadas en su interior. Por el hecho, se labran actuaciones sumariales caratuladas preventivamente como “Averiguación de Lesiones Recíprocas – Abuso de Arma de Fuego – Tenencia y Portación de Arma de Fuego de Uso Civil”. Las nueve personas continúan demoradas a la espera de la resolución de la Fiscalía interviniente.