Violencia familiar: detienen a un hombre acusado de atacar a su madre

Durante la madrugada de este jueves 30 de octubre, efectivos del Comando Radioeléctrico intervinieron en un conflicto familiar en el barrio Los Acacios, en Villa Mercedes, que terminó con la demora de un hombre de 35 años.

Según informaron fuentes policiales, una mujer de 39 años alertó que su hermano había agredido físicamente a su madre, de 77 años, y sustraído elementos de la vivienda, escapando luego con un bolso azul por calle San Luis hacia el oeste.

Tras un rápido operativo de búsqueda, los uniformados localizaron al sospechoso en la esquina de avenida Presidente Juan Domingo Perón y San Luis, donde fue demorado e identificado. En el lugar se secuestraron prendas de vestir y dinero en efectivo.

El hombre fue trasladado a la Comisaría Seccional 9°, mientras que personal de la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF) asistió a la víctima y la orientó para radicar la denuncia y solicitar medidas de restricción y exclusión del hogar.