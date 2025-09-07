Violencia en La Ribera: un detenido tras disturbios y un ataque con disparos

Efectivos de la Comisaría Seccional 29° intervinieron en un hecho ocurrido el pasado 4 de septiembre en el barrio La Ribera, donde se produjeron disturbios entre integrantes de una familia y dos mujeres de 36 y 40 años. Durante el operativo se registraron daños en una vivienda y amenazas a la propietaria, además de agresiones hacia los uniformados con piedras e insultos.

Ante la situación, se requirió el apoyo de otras dependencias de la Unidad Regional de Orden Público (UROP) y se dispuso una consigna policial en el domicilio afectado.

Al día siguiente, viernes 5 de septiembre, un joven de 22 años denunció que, mientras estaba con su familia en su casa del mismo barrio, escuchó llegar una motocicleta a gran velocidad. Segundos después, recibió un disparo en la pierna y se constataron múltiples impactos de bala en la puerta de la vivienda. El damnificado fue asistido por el Sempro, aunque se negó a ser trasladado al hospital. En el lugar trabajó Policía Científica y tomó intervención la Fiscalía de Instrucción N° 1.

Tras las tareas investigativas y con las pruebas reunidas, la Fiscalía ordenó la detención de un sujeto de 24 años, acusado de “daños, amenazas, resistencia a la autoridad y abuso de arma de fuego en concurso real”.