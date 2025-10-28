Violencia en el barrio 960 Viviendas: golpeó a su expareja frente a sus hijos y fue detenido

El pasado viernes por la noche, un episodio de violencia de género conmocionó al barrio 960 Viviendas (Santa Rita de Cascia). Un hombre de 33 años, que tenía una restricción judicial para acercarse a su expareja, violó la medida y la agredió físicamente en su departamento del monoblock 13.

La situación fue presenciada por los hijos de la pareja, quienes son menores de edad. Uno de ellos logró salir del domicilio y pidió ayuda en la calle, alertando a vecinos que llamaron al 911.

Minutos después arribaron agentes de la División de Rápida Intervención Motorizada (DRIM), cuya presencia logró frenar la golpiza, aunque el agresor se resistió al arresto y atacó a los efectivos. Fue reducido y esposado.

Durante el procedimiento, uno de los hijos, de 13 años, intentó intervenir con un cuchillo, aunque el personal policial logró controlar la situación sin heridos y contener al menor.

El agresor fue trasladado a la Comisaría 10°, con jurisdicción en la zona. Tras permanecer detenido durante el fin de semana, recuperó la libertad el domingo, luego de ser imputado por la fiscal Nayla Cabrera Muñoz, titular de la Fiscalía en lo Penal con Intervención de Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores.

La fiscal lo acusó por “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar contexto de violencia de género” y “desobediencia a una orden judicial, en concurso real”. No solicitó la prisión preventiva al no registrar antecedentes penales.

La jueza de Garantías N°3, Natalia Pereyra Cardini, dispuso que el imputado deberá presentarse del 1 al 10 de cada mes, durante cuatro meses, para firmar en tribunales mientras continúe la investigación.

El hecho, ocurrido alrededor de las 19:30, vuelve a poner en foco la reiteración de casos de violencia intrafamiliar en barrios populares de Villa Mercedes, y la exposición de niños y adolescentes a situaciones de extrema vulnerabilidad.