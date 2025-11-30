Violencia en Córdoba: asesinan a un joven tras una fiesta de egresados

Un grave episodio de violencia sacudió a la localidad de Melo, en el sur de Córdoba, donde un joven de 26 años, identificado como Jerónimo Carabajal, fue asesinado de una puñalada durante la madrugada de este domingo.

El hecho ocurrió tras la fiesta de egresados del IPEA 237 San Antonio, celebrada en el salón de la Sociedad Italiana, cuando una discusión entre varios asistentes derivó en una riña en la vía pública. En medio del enfrentamiento, Carabajal recibió una herida letal.

Según testigos, el agresor —un hombre de 30 años— escapó rápidamente a bordo de una camioneta blanca. La secuencia quedó registrada en un video que circuló en redes sociales (gentileza de Cadena 3 Córdoba), material que permitió a la Policía avanzar con la búsqueda. Horas más tarde, el sospechoso fue detenido.

Las autoridades trabajan ahora para esclarecer el origen de la discusión y reconstruir con precisión cómo se desencadenó el trágico ataque que terminó con la vida del joven.