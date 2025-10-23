Violencia de género: un hombre fue detenido por agredir a su pareja

Efectivos del Comando Radioeléctrico intervinieron este miércoles 22 de octubre en un procedimiento por un caso de violencia de género ocurrido en la ciudad de Villa Mercedes.

El hecho se registró en inmediaciones de calle Ardiles y avenida Mitre, luego de que el Centro de Operaciones Policiales emitiera una alerta por una situación de agresión en un domicilio particular.

En el lugar, los uniformados se entrevistaron con una mujer de 23 años, quien denunció haber sido agredida física y verbalmente por su pareja, un joven de 22 años, durante una discusión que también afectó emocionalmente a sus hijos menores.

Ante lo sucedido, intervino personal de la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF), que acompañó a la víctima y constató su decisión de radicar la denuncia correspondiente.

Finalmente, el agresor fue demorado y trasladado a la Comisaría Seccional 8ª, donde quedó a disposición de la Justicia provincial.