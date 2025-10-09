Violencia de género: incendió la casa y huyó con su hijo, pero fue detenido

Un grave episodio de violencia de género ocurrió en la mañana del miércoles 8 de octubre en el barrio Eva Perón 1 de Villa Mercedes. Un hombre de 30 años fue detenido luego de incendiar la vivienda de su pareja y llevarse al hijo menor de ambos.

Todo comenzó cerca de las 8:00, cuando efectivos de la Comisaría Seccional 40ª acudieron a una casa ubicada en Carlos Pellegrini al 1000, tras recibir el aviso de un incendio. Al llegar, constataron que no había personas dentro y convocaron a los Bomberos Voluntarios “El Fortín”.

Según denunció la propietaria del domicilio, una mujer de 32 años, antes del siniestro había mantenido una discusión con su concubino, quien la amenazó con prender fuego la casa con ella y su hijo adentro. Aprovechando un descuido, la víctima logró escapar con el menor. Minutos después, una vecina le avisó que su vivienda estaba siendo consumida por las llamas.

La mujer radicó la denuncia en la comisaría, pero mientras se encontraba allí, recibió un llamado de su hermana informándole que el agresor había irrumpido violentamente en su casa, la había golpeado y se había llevado al niño.

Tras un rápido operativo policial, el sujeto fue localizado en el mismo barrio, en una vivienda de una familiar que inicialmente negó su presencia. Finalmente, fue detenido por orden de la Fiscalía de Instrucción Penal en Contexto de Género, a cargo de la Dra. Nayla Cabrera.

El hombre enfrenta cargos por coacción, incendio, violación de domicilio, lesiones leves agravadas por violencia de género, amenazas y hurto simple, todos en concurso real.