La vicepresidenta Victoria Villarruel asistió este miércoles a la Casa Histórica de Tucumán para participar en los actos por el 209° aniversario de la Declaración de la Independencia, marcando un contraste con la ausencia del presidente Javier Milei, quien canceló su viaje por problemas climáticos.

“Estoy muy contenta, no solo vengo como vicepresidenta, vengo como argentina”, expresó Villarruel al llegar a la provincia. La mandataria remarcó su conexión con Tucumán, donde aseguró tener “muchos amigos”, y se preguntó retóricamente: “¿Cómo no estar acá y no venir a hacerme parte del pueblo tucumano?”.

Consultada sobre si enfrentó inconvenientes por la niebla —la misma razón que esgrimió Milei para suspender su acto de vigilia—, respondió con firmeza: “Salí tarde, ya tenía decidido venir porque he venido muchas veces”.

El presidente había planeado un encuentro con un reducido grupo de gobernadores durante la medianoche, pero el mal tiempo y la tensión política con los mandatarios provinciales frustraron el evento.