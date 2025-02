Este sábado, una fuerte tormenta acompañada de granizo y lluvias intensas sorprendió a varias localidades de la provincia de San Luis, como en Villa Mercedes, donde hubo fuertes vientos, cortes de luz y abundante caída de agua en corto periodo. El fenómeno, fue anticipado por una temprana alerta meteorológica, también impactó en El Trapiche, El Volcán y Villa de la Quebrada, dejando calles anegadas, cortes de electricidad y rápidas crecidas en los ríos.

En Villa Mercedes, la tormenta se manifestó con toda su fuerza. Las calles se convirtieron en ríos en cuestión de minutos, especialmente en zonas con suelos de tierra y desagües colapsados. Además, se registraron cortes de electricidad, que aún no se habían normalizado en varios sectores de la ciudad.

Anuncio VMI

imágenes desde La Pedrera, Villa Mercedes

A pesar de los inconvenientes, la lluvia trajo un alivio bienvenido al calor agobiante que se venía registrando en la región. Según datos preliminares, en Villa Mercedes cayeron aproximadamente 15 milímetros de agua.

El Trapiche, otra de las localidades afectadas, vivió escenas similares. Una importante cantidad de veraneantes que buscaban alivio del calor a orillas del río se vieron sorprendidos por la tormenta. Aunque no hubo daños mayores, se reportaron algunos automóviles atascados en calles de tierra y la caída de ramas. “Lo importante es que bajó la temperatura con los 15 milímetros que cayeron”, comentó una fuente local.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Villa Mercedes Info (@villamercedesinfo)

En El Volcán y Villa de la Quebrada, la lluvia también fue abundante. En esta última, un pluviómetro ubicado en una granja del kilómetro 33,5 de la Autopista 25 de Mayo registró 15 milímetros de precipitación. Además, el río experimentó una rápida crecida, lo que generó preocupación entre los vecinos.

En la ciudad de San Luis, la tormenta se manifestó con descargas eléctricas y granizo, aunque las piedras no fueron de gran tamaño. Sin embargo, el fenómeno dejó un saldo no tan positivo: un corte de electricidad que, pasadas las 17:15, aún no se había normalizado.

Las autoridades de todas las localidades afectadas estuvieron atentas a la situación, especialmente por la rápida crecida de los arroyos y cauces cercanos. Afortunadamente, no se reportaron inundaciones graves ni personas afectadas. “Estamos monitoreando las zonas más críticas y trabajando para asistir a los vecinos que lo necesiten”, aseguró un funcionario municipal.