Villa Mercedes se prepara para una noche a puro cuarteto con la llegada de Uber Amato y La Nueva Luna, quienes se presentarán el sábado 7 de junio en el reconocido boliche By One.

El evento, organizado por productores locales, con la colaboración de “Luna Producciones”; contará además con la participación de Gaby y La Sonora, banda oriunda de San Luis capital, que celebrará un nuevo aniversario arriba del escenario. También se sumará el artista Cristian Figueroa, representante local de la ciudad de Villa Mercedes.

La musicalización de la velada estará a cargo de DJ Lucas Abrego, prometiendo una noche cargada de ritmo y alegría.

Las entradas anticipadas ya están disponibles en puntos de venta oficiales en la ciudad. El ingreso al evento será a partir de las 00:00 hs.

No te pierdas una noche sensacional llena de la mejor música, te esperamos en By One, Pueyrredón 2400 ¡Durante la semana realizaremos un sorteo!