Villa Mercedes recibe hoy al reconocido guitarrista Héctor Romero, referente del flamenco en Argentina, junto al percusionista local Checho de Battista. La cita es en el Espacio Cultural Mandala, donde a las 18.00 Romero dictará una clase abierta de percusión y a las 22.00 ofrecerá un espectáculo que reunirá a destacados artistas de la ciudad.

La actividad es organizada por el Grupo Cambil Danza, conjunto de danza que ensaya en Mandala y que rinde homenaje a las raíces familiares de su directora, Laura, nieta de inmigrantes de Cambil, España.

Romero, con una extensa trayectoria que incluye colaboraciones con Rocío Jurado, Chango Farías Gómez y recientemente Diego Torres, expresó su vínculo afectivo con la región cuyana: “Viví de chico en San Rafael, Mendoza, y amo la música cuyana, aunque la interpreto con mucho respeto”. Además, recordó a su maestro Paco de Lucía, a quien homenajeó interpretando Almoraima.

La velada contará con la participación de Chulo Medina, Federico Olguín, Ema Aguirre, Silver Cardona, el grupo de danza anfitrión y posiblemente Ariel Garro, en un formato de “selección” artística local. Romero adelantó que la noche incluirá intervenciones de baile flamenco y percusión.

Detalles del evento: