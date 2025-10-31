Villa Mercedes vibra al ritmo de Latinoamérica con Chachao – Enjambre Coral

Villa Mercedes se prepara para una noche única de sonidos latinoamericanos. El sábado 8 de noviembre a las 21:30 hs, el ensamble Chachao – Enjambre Coral, integrado por voces e instrumentos locales, ofrecerá un recorrido musical por la diversidad cultural del continente.

📍 El encuentro será en el Teatro T.I.M, ubicado en San Martín 466, con capacidad limitada.

🎟️ Entradas anticipadas a $7000 y en taquilla a $8000.

👉🏼 Para adquirirlas, los interesados pueden comunicarse al 2657-225571.

El grupo, oriundo de Villa Mercedes, propone una experiencia inmersiva donde la música une ritmos, raíces y emociones de distintos pueblos latinoamericanos.