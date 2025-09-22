Villa Mercedes: vandalizaron un tablero y dejaron sin luz al barrio Independencia

El jefe del Programa de Alumbrado Público de Villa Mercedes, Gastón Cerruti, informó que un tablero ubicado en el barrio Independencia fue vandalizado el fin de semana. Desconocidos cortaron los cables de entrada al medidor, lo que dejó a todo el sector sin alumbrado público.

Los vecinos realizaron los reclamos a través del 147, y si bien la guardia municipal intervino en primera instancia, la reposición de los cables corresponde a la empresa EDESAL, responsable del servicio eléctrico. Cerruti confirmó que la empresa fue notificada y que durante la jornada se restablecería la iluminación.

El funcionario detalló que este hecho no afectó al servicio domiciliario, ya que el medidor da energía exclusivamente al tablero de alumbrado. También explicó que no es la primera vez que ocurre este tipo de robo, y advirtió sobre el peligro: “Se trata de cables con tensión permanente, quien realiza esto debe tener conocimientos técnicos”.

En este caso, el daño económico recae principalmente sobre EDESAL, aunque los vecinos fueron los principales damnificados, al atravesar un fin de semana sin alumbrado público. No se cuenta con registros de cámaras de seguridad en la zona, lo que dificulta identificar a los responsables.