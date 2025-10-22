Villa Mercedes: Un pasajero terminó en la comisaría por negarse a pagar un viaje en taxi

Durante la noche del martes 21 de octubre, efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) realizaron un procedimiento en Villa Mercedes, que culminó con la demora de un hombre de 33 años.

El operativo se desarrolló en las inmediaciones de avenida Los Álamos y calle San Roque, luego de que un taxista denunciara que un pasajero se negó a abonar el viaje y se retirara del lugar hacia una vivienda cercana.

Con los datos aportados, los policías realizaron un recorrido por la zona y lograron identificar al sujeto, quien admitió no tener dinero para pagar el servicio.

Finalmente, el hombre fue trasladado a la Comisaría Seccional 9°, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.