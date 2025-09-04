Villa Mercedes: un motociclista de unos 30 años murió tras un choque en Pringles y Tallaferro

Un motociclista perdió la vida este jueves en un trágico accidente de tránsito ocurrido alrededor de las 15:00 horas en la intersección de Pringles y Tallaferro, a metros de las canchas de fútbol de Villa Mercedes.

Según informó la Comisaría Seccional 10°, el siniestro se produjo cuando un automóvil Peugeot 208, conducido por una joven de 23 años, colisionó con una motocicleta Honda 150 cc, en la que viajaba un hombre de 32 años.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el auto circulaba de norte a sur por calle Dr. Tallaferro, mientras que la moto lo hacía de este a oeste por calle Pringles.

Testigos indicaron que el auto habría impactado contra la moto, lo que provocó que el conductor saliera despedido. Durante la caída, el casco se desprendió y el motociclista golpeó violentamente su cabeza contra un árbol, falleciendo en el acto.

En el lugar trabajó personal de Criminalística de la Policía de la Provincia de San Luis, realizando las pericias correspondientes. Además, se presentó el fiscal de turno, Dr. Leandro Estrada, quien supervisó las actuaciones judiciales.

El tránsito permanece interrumpido en un radio de 100 metros mientras continúan las tareas investigativas y periciales.