Villa Mercedes: Un incendio destruyó una vivienda en el barrio Eva Perón 3

Este viernes por la tarde-noche, un incendio consumió por completo una vivienda ubicada en la intersección de calle Vinuesa y Pasaje 1, en el barrio Eva Perón 3 de Villa Mercedes.

El inmueble, propiedad de una mujer de 35 años, se encontraba deshabitado al momento del siniestro, por lo que no se registraron víctimas. La construcción, realizada en chapa y nylon, sufrió daños materiales totales.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios “El Fortín”, junto a personal de Defensa Civil y de la Policía de la Provincia de San Luis, quienes lograron sofocar el fuego por completo.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el origen del incendio.