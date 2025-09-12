Villa Mercedes: un conductor se descompensó y chocó autos estacionados

Este viernes 12 de septiembre, alrededor de las 14:15, un hombre mayor que conducía un Toyota Yaris sufrió una descompensación mientras circulaba por calle Chacabuco, entre Mitre y Pedernera, cerca de la Plaza San Martín.

El vehículo terminó colisionando contra varios autos estacionados en la zona. Vecinos y transeúntes se acercaron rápidamente para asistir al conductor y dar aviso al servicio de emergencias.

Según informaron fuentes oficiales, no hubo heridos, aunque sí se registraron daños materiales en los vehículos afectados. Por el momento, se desconoce el estado de salud del hombre.